Keşan'da Kar Yağışı
1 saat önce
Edirne'nin Keşan ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.
Edirne
'nin Keşan
ilçesinde kar yağışı etkili oluyor. Sabah
saatlerinde başlayan kar yağışı ilçenin bazı kesimlerini beyaza bürüdü. Araçların üstü karla kaplanırken, bazı vatandaşlar ise kar yağışına hazırlıksız yakalandı.
Soğuk ve yağışlı havadan ise en fazla cumartesi günleri kurulan halk pazarında tezgah açan esnaf etkilendi. Soğuk havadan korunmak isteyen esnaf, teneke içerisinde tahta yakarak ısınmaya çalıştı. Bazı esnaf olumsuz hava koşulları nedeniyle tezgah açmadı. - EDİRNE
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:14 Kaynak: İHA
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