Keşan'da Kar Yağışı
36 dakika önce
Keşan'da kar yağışıEDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.
Keşan
'da kar yağışı
EDİRNE - Edirne
'nin Keşan ilçesinde kar yağışı etkili oluyor. Sabah
saatlerinde başlayan kar yağışı ilçenin bazı kesimlerini beyaza bürüdü. Araçların üstü karla kaplanırken, bazı vatandaşlar ise kar yağışına hazırlıksız yakalandı.
Soğuk ve yağışlı havadan ise en fazla cumartesi günleri kurulan halk pazarında tezgah açan esnaf etkilendi. Soğuk havadan korunmak isteyen esnaf, teneke içerisinde tahta yakarak ısınmaya çalıştı. Bazı esnaf olumsuz hava koşulları nedeniyle tezgah açmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:37 Kaynak: İHA
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