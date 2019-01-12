Son Dakika Haberleri: Keşan'da Kar Yağışı

Keşan'da Kar Yağışı

36 dakika önce

Keşan'da kar yağışıEDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

Keşan'da kar yağışı

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.
Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ilçenin bazı kesimlerini beyaza bürüdü. Araçların üstü karla kaplanırken, bazı vatandaşlar ise kar yağışına hazırlıksız yakalandı.
Soğuk ve yağışlı havadan ise en fazla cumartesi günleri kurulan halk pazarında tezgah açan esnaf etkilendi. Soğuk havadan korunmak isteyen esnaf, teneke içerisinde tahta yakarak ısınmaya çalıştı. Bazı esnaf olumsuz hava koşulları nedeniyle tezgah açmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:37 Kaynak: İHA

Edirne, Keşan, Yerel
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