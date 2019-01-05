Son Dakika Haberleri: Keşan'da Kar Yağışı Devam Ediyor

Keşan'da Kar Yağışı Devam Ediyor

1 saat önce

Keşan'da kar yağışı devam ediyorEDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Keşan'da kar yağışı devam ediyor

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Perşembe günü yağmaya başlayan kar yağışı akşam geç saatlerde yeniden başladı. Ekili olan kar yağışı sonrasında Keşanlılar güne karla uyandı. Geç saatlerden başlayan kar yağışı sabah saatlerine etkisini arttırırken, yollar karla kaplandı. Bazı vatandaşlar şemsiye açarak kardan korunmaya çalışırken, bazıları ise hazırlıksız yakalandı.
Keşan Belediyesine bağlık ekipler iş makineleriyle yollarda kar temizle çalışması yaptı. Kar yağışı devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:47 Kaynak: İHA

Edirne, Keşan, Kar, Yerel
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