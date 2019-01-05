Keşan'da Kar Yağışı Etkili Oldu
1 saat önce
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sabaha karşı başlayan kar yağışı tipi şeklinde etkisini sürdürüyor.
EDİRNE'nin Keşan
ilçesinde sabaha karşı başlayan kar yağışı tipi şeklinde etkisini sürdürüyor.
Keşan'da hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü ilçe merkezinde kar yağışı etkili oldu. Kar
yağışı nedeniyle bazı kişiler şemsiyeyle dışarı çıkarken, çocuklar kar topu oynadı. Trafikteki sürücüler ise kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Keşan Belediyesi ekipleri, karın yoğun olduğu bölgelerde küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Keşan- Gelibolu
karayolu Korudağ mevkiinde ise tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Karayolları ekipleri yolun açık tutulması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Keşan'da Cumartesi günleri açılan halk pazarı ise yoğun kar yağışı nedeniyle kurulamadı. Öte yandan şehir merkezinin bir bölümü ve köylere elektrik verilemiyor.
- Edirne
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:51 Kaynak: DHA
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