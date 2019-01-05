Son Dakika Haberleri: Keşan'da Kar Yağışı Etkili Oldu

Keşan'da Kar Yağışı Etkili Oldu

1 saat önce

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sabaha karşı başlayan kar yağışı tipi şeklinde etkisini sürdürüyor.

Keşan'da Kar Yağışı Etkili Oldu, System.String[]
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sabaha karşı başlayan kar yağışı tipi şeklinde etkisini sürdürüyor.

Keşan'da hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü ilçe merkezinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle bazı kişiler şemsiyeyle dışarı çıkarken, çocuklar kar topu oynadı. Trafikteki sürücüler ise kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Keşan Belediyesi ekipleri, karın yoğun olduğu bölgelerde küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Keşan- Gelibolu karayolu Korudağ mevkiinde ise tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Karayolları ekipleri yolun açık tutulması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Keşan'da Cumartesi günleri açılan halk pazarı ise yoğun kar yağışı nedeniyle kurulamadı. Öte yandan şehir merkezinin bir bölümü ve köylere elektrik verilemiyor.

- Edirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:51 Kaynak: DHA

Şemsi Tebrizi, Edirne, Keşan, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! İYİ Parti 7'si İl Olmak Üzere Toplam 99 Belediye Başkan Adayını Açıkladı AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin Adayı Ekrem İmamoğlu Telefonda Görüştü

Resmi Gazete'de Yayımlandı! Borç Yapılandırma Süresi 28 Şubat'a Kadar Uzatıldı Üniversitede Öldürülen Araştırma Görevlisinin Ardından YÖK ve Bakanlık Şiddeti Önlemek İçin Komisyon Kurma Kararı Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 11:55:08. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Keşan'da Kar Yağışı Etkili Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]