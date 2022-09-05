Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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Edirne'den kısa kısa

05.09.2022 14:33
Edirne'den kısa kısa

Keşan'da, Karaağaç Cami müezzini Recep Altuntaş vefat eden eşi Sündüz Altuntaş'ın cenaze namazını kıldırdı.

Keşan'da, Karaağaç Cami müezzini Recep Altuntaş vefat eden eşi Sündüz Altuntaş'ın cenaze namazını kıldırdı.

Kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Altuntaş için İspat Cami Mahallesi'ndeki evinin önünde cenaze töreni düzenlendi.

Helallik alınmasının ardından vefat eden eşinin cenaze namazını müezzin Recep Altuntaş kıldırdı.

Cenaze törenine Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Müftüsü Mehmet Yiğit ve Altuntaş ailesinin yakınları katıldı. Cenaze, toprağa verilmek üzere Kocaeli'nin Kandıra ilçesine gönderildi.

Eğlence mekanları denetlendi

Keşan Emniyet Müdürlüğü ve SGK Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçedeki 8 eğlence mekanını denetledi.

Denetlemelerde 134 kişinin sorgulaması yapıldı. 7 kişinin sigortasız çalıştırıldığı tespit edilirken söz konusu işyerlerine toplam 90 bin lira para cezası uygulanması için tutanak tutuldu.

Denetimler sırasında hakkında yakalama emir bulunan bir şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerince ruhsatsız tabanca ve tüfek ile şarjör, 19 adet fişek ve 5 kartuş ele geçirildi.

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Kaynak: AA

Keşan, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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