Edirne'den kısa kısa

Denetimler sırasında hakkında yakalama emir bulunan bir şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerince ruhsatsız tabanca ve tüfek ile şarjör, 19 adet fişek ve 5 kartuş ele geçirildi.

Kaynak: AA

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