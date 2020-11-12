Keşan'da karantinaya uymayan 17 kişiye 53 bin 550 TL ceza - Son Dakika

Keşan'da karantinaya uymayan 17 kişiye 53 bin 550 TL ceza

12.11.2020 13:22
Keşan'da karantinaya uymayan 17 kişiye 53 bin 550 TL ceza, System.String[]

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde koronavirüs karantinasını ihlal ettikleri belirlenen 17 kişi, toplam 53 bin 550 TL idari para cezası kesildikten sonra öğrenci yurduna yerleştirildi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde koronavirüs karantinasını ihlal ettikleri belirlenen 17 kişi, toplam 53 bin 550 TL idari para cezası kesildikten sonra öğrenci yurduna yerleştirildi.

Keşan'da, polis ve sağlık personelinden oluşan ekipler, karantina kararlarının uygulandığı evlere ziyarette bulunarak, hastaların ihtiyaçlarını ve izolasyon kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etti. Evlerinde bulunamayan karantinadaki 17 kişi, toplam 53 bin 550 TL idari para cezası kesilip, haklarında adli işlem başlatıldıktan sonra sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri eşliğinde öğrenci yurduna yerleştirildi.


Para Cezası, Keşan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Keşan'da karantinaya uymayan 17 kişiye 53 bin 550 TL ceza - Son Dakika


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