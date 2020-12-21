Keşan'da karantinayı delen genç, Malkara'da yakalandı - Son Dakika

Keşan'da karantinayı delen genç, Malkara'da yakalandı

TEKİRDAĞ - Edirne'nin Keşan ilçesinde karantina süresini ihlal edip sokağa çıkan temaslı kişi, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yakalandı. Polis ve filyas ekiplerinin gözetiminde ambulansa bindirilen şahıs, Çorlu KYK Öğrenci Yurdu'na sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, temaslı olduğu için Keşan ilçesinde sokağa çıkmaması gereken ve karantina sürecine uymadığı iddia edilen M.D. isimli şahıs, Malkara'ya geldi. Ekipler tarafından yakalanan M.D. polis ve filyasyon ekiplerinin gözetiminde ambulansa bindirildi.

M.D. kontrollerinin ardından Çorlu ilçesindeki KYK Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.