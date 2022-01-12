Keşan'da karla mücadelede 100 ton tuz kullanıldı - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ilçesinde belediye ekipleri karla mücadelede çalışmalarında 100 ton tuz kullandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Kar yağışı ve buzlanmaya karşı oluşturulan Keşan Belediyesi kriz masası gece boyunca görev yaptı.

Kriz masası öncülüğünde çalışan 50 personel çalıştı, karla mücadelede çalışmalarında ise 100 ton tuz kullanıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ekiplerle tuzlama çalışmalarına katıldı, eline aldığı kürekle kar kürüdü.

Helvacıoğlu, çalışmalarda kepçe, kamyon, kamyonet, greyder, traktör ve solüsyon makinasının da olduğu 18 iş makinasıyla yapıldığını belirtti.

Belediye ekiplerinin gece boyunca nöbetleşe çalıştığını anlatan Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz kar yağışının yoğunlaşmasına göre gece boyunca hazır olacak ve çalışmalarına devam edecek. Keşan Belediyesi olarak şehrimizin ve vatandaşlarımızın kardan etkilenmemesi için büyük bir gayret gösteriyoruz.

Sorun yaşayan vatandaşlarımız 'Alo 153 Çözüm Masamızı' arayıp sorunları iletebilirler. Bu konuda büyük emek harcayan ve çalışmalara katkı sunan kriz masamız ile Keşan Belediye personelimize teşekkür ederim."