Keşan'da kent müzesi çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Keşan Belediyesi'nin kent müzesi çalışmaları devam ediyor.

Kent Müzesi Koordinatörü Aslı Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, binanın restorasyonu için anıtlar kuruluna proje sunulacağını söyledi.

Envanter toplama çalışmalarının devam ettiğini, bu anlamda da vatandaşlardan destek aldıklarını belirten Avcı, şunları kaydetti:

"Kent Müzesi'ni sahiplenenler müze için eşya getiriyor. Geçtiğimiz günlerde başka şehirde yaşayan Keşanlı bir vatandaşımız, annesinin gelinliğini Kent Müzesi envanterine işlemek üzere bizlere teslim etti. Buda Keşan Kent Müzesi'ne olan inancın ve güvencin bir işaretidir. Bize ulaşarak gönüllü çalışmak isteyen akademisyenlerimiz de var. Onların da bize ulaşmaları son derece önemli. Yaptığımız çalışmalar sırasında, bu projeye hem Keşan halkının, hem de Keşanlı olsun ya da olmasın akademisyenlerin de sahip çıkması bizim için değerli. Belki de yapacağımız bu çalışmalar ilerleyen yıllarda bir kültür bankası haline gelir."