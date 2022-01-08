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Keşan'da "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmine ilgi - Son Dakika

Keşan'da "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmine ilgi

08.01.2022 10:58
Keşan'da "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmine ilgi

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Ülkü Ocakları üyeleriyle "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Ülkü Ocakları üyeleriyle "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

Helvacıoğlu ve Ülkü Ocakları üyeleri ilçedeki bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda filmi seyretti.

Helvacıoğlu, yaptığı açıklamada, filmden öte yaşamın kendisinin anlatıldığını söyledi.

Kalplerin buruk olduğunu ancak kahramanlıkların gurur kaynağı olduğunu belirten Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Trabzon Maçka'da teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan TRT ortak yapımı filmi Keşan Ülkü Ocakları üyeleriyle birlikte izledik. Filme ilçemizde ilgi var. Bu devlet ve bu millet kahramanlarını hiçbir zaman unutmaz. Yakın tarihimizin çok önemli bir bölümünü yansıtan filmimizi çok beğeneceksiniz. Destanlarla dolu bu şanlı topraklarda ne kahramanlık hikayeleri biter, ne de onları yaşatan kahramanlar."

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Mustafa Helvacıoğlu, Ülkü Ocakları, Trabzon, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keşan'da 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmine ilgi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Keşan'da "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmine ilgi - Son Dakika
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