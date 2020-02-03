Keşan'da kıraathaneye horoz dövüşü operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Keşan'da kıraathaneye horoz dövüşü operasyonu - Son Dakika

Keşan'da kıraathaneye horoz dövüşü operasyonu

6 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde horoz dövüştürüldüğü bilgisini alan polis ekipleri, bir kıraathaneye baskın yaptı.

Keşan'da kıraathaneye horoz dövüşü operasyonu, System.String[]

Edirne'nin Keşan ilçesinde horoz dövüştürüldüğü bilgisini alan polis ekipleri, bir kıraathaneye baskın yaptı. Kıraathanenin horoz dövüşü ringine çevrildiği mekanda 16 horoz kurtarıldı.


Bir kıraathanede bahis amaçlı horoz dövüştürüldüğü bilgisi alan Keşan İlçe Emniyeti ekipleri, Yeni Mescit Mahallesi'nde bulunan bir kıraathaneye baskın yaptı. Yapılan denetimde kıraathane içinde bir ring oluşturulduğu ve iki horozun da ring içerisinde olduğunu gören polisler, aynı kıraathane içinde bir de 16 bölümden oluşan ve horozların saklandığı dolap buldu. Ayrıca kıraathane içinde bir adet terazi, makas ve bol miktarda flaster yara bandı ele geçirdi.


Konuyla ilgili olarak, cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda kıraathane sahibi hakkında "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli tahkikata başlandı ve kıraathane içerisinde bulunan 16 horoz Keşan Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Horoz sahipleri hakkında da gerekli işlemlerin yapılması için Edirne Milli Parklar Müdürlüğü'ne bilgi verilirken, kıraathane sahibi Y.D. ise ifadesi akabinde serbest bırakıldı. - EDİRNE

Edirne, Polis, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Avrupa'da peş peşe saldırılar! Londra'nın ardından Belçika'da da bıçaklı saldırı düzenlendi
Trabzon'da koronavirüs alarmı! Çinli turist hastaneye kaldırıldı Malatya'da şüpheli şahsa müdahale eden 3 Mahalle Bekçisi'nden 1'i silahla, 2'si bıçakla yaralandı Çaldığı kabloların karda bıraktığı iz hırsızı ele verdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 16:40:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Keşan'da kıraathaneye horoz dövüşü operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]