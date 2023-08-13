Keşan'da Klarnet Çalan Vatandaşın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'na Benzerliği Olay Oldu - Son Dakika
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Keşan'da Klarnet Çalan Vatandaşın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'na Benzerliği Olay Oldu

Son Güncelleme: 13.08.2023 14:44

Sosyal medyada paylaşılan ve Keşan'daki bir organizasyonda klarnet çalan vatandaşa ait görüntüler kısa sürede binlerce beğeni aldı. Etkinlik sırasında klarnet çalan vatandaşın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'na benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Sahnede birden fazla açıdan kameraya yansıyan klarnetçinin her hareketinde bu 3 isimden birine olan benzerliği şaşkınlık yarattı.

Sosyal medyada paylaşılan ve Keşan'daki bir organizasyonda klarnet çalan vatandaşa ait görüntüler kısa sürede binlerce beğeni aldı.

3 İSME DE BENZETİLDİ

Etkinlik sırasında klarnet çalan vatandaşın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'na benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

HER AÇIDAN FARKLI BİR İSME BENZETİLDİ

Sahnede birden fazla açıdan kameraya yansıyan klarnetçinin her hareketinde bu 3 isimden birine olan benzerliği şaşkınlık yarattı.

Mesut Şahin
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Güncel
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Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keşan'da Klarnet Çalan Vatandaşın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'na Benzerliği Olay Oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Keşan'da Klarnet Çalan Vatandaşın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'na Benzerliği Olay Oldu - Son Dakika
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