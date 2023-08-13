Keşan'da Klarnet Çalan Vatandaşın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'na Benzerliği Olay Oldu

Sosyal medyada paylaşılan ve Keşan'daki bir organizasyonda klarnet çalan vatandaşa ait görüntüler kısa sürede binlerce beğeni aldı.

3 İSME DE BENZETİLDİ

Etkinlik sırasında klarnet çalan vatandaşın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'na benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

HER AÇIDAN FARKLI BİR İSME BENZETİLDİ

Sahnede birden fazla açıdan kameraya yansıyan klarnetçinin her hareketinde bu 3 isimden birine olan benzerliği şaşkınlık yarattı.