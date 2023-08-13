Sosyal medyada paylaşılan ve Keşan'daki bir organizasyonda klarnet çalan vatandaşa ait görüntüler kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Etkinlik sırasında klarnet çalan vatandaşın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'na benzerliği dikkatlerden kaçmadı.
Sahnede birden fazla açıdan kameraya yansıyan klarnetçinin her hareketinde bu 3 isimden birine olan benzerliği şaşkınlık yarattı.
Son Dakika › Güncel › Keşan'da Klarnet Çalan Vatandaşın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'na Benzerliği Olay Oldu - Son Dakika