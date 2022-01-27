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Keşan'da kontrolden çıkan tır devrildi - Son Dakika

Keşan'da kontrolden çıkan tır devrildi

27.01.2022 08:49
Keşan'da kontrolden çıkan tır devrildi

Keşan ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen tır, park halindeki bir otomobilde hasara neden oldu.

Keşan ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen tır, park halindeki bir otomobilde hasara neden oldu.

İpsala istikametinden Keşan'a giden M.M. idaresindeki preslenmiş pamuk balyası yüklü 06 AD 1536 plakalı dorsenin bağlı olduğu 06 BPT 568 plakalı tır, Dörtyol Kavşağı'nda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, dorseden savrulan pamuk balyaları nedeniyle akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan bir otomobilde hasar meydana geldi.

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Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keşan'da kontrolden çıkan tır devrildi - Son Dakika


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