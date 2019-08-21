Son Dakika Haberleri: Keşan'da korkutan baca yangını
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Keşan'da korkutan baca yangını

2 saat önce

Keşan ilçesinde bir işletmenin bacası tutuştu.

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Keşan ilçesinde bir işletmenin bacası tutuştu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 10.00 sıralarında başladı. Edinilen bilgiye göre, Demirciler Caddesi'nde bulunan bir ızgara salonunun bacası, ızgara tutuşturulunca alev aldı. Kısa zamanda bacanın tümüne yayılan yangın, çatıya sıçradı ve çevrede yoğun duman oluşturdu.

İhbar üzerine yangın yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürme çalışmaları başlarken, bu sırada Gazdaş ekipleri bölgede hazır bulundu. Çatıdan müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol aldı.

Binada maddi hasar oluşurken, ölen veya yaralanan olmadı. - EDİRNE
İtfaiye, Keşan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:30 Kaynak: İHA
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