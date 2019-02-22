Son Dakika Haberleri: Keşan'da 'Korsan Taksi' Denetimi

Keşan'da 'Korsan Taksi' Denetimi

1 saat önce

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, 'korsan taksi'lere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Keşan'da 'Korsan Taksi' Denetimi, System.String[]
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, 'korsan taksi'lere yönelik denetim gerçekleştirildi. Polis ekiplerinin toplam 10 bin 20 liralık para cezası kestiği 2 kişinin araçları, 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 'korsan taksi'lere yönelik denetim yaptı. Sivil polisler, bindikleri 'korsan taksi'lerin sürücülerine, kendilerini üniversite öğrencisi olarak tanıttı. Polisler, Y.B. ve Ç.Ç. yönetimindeki 'korsan taksi'lerde, pazarlık usulü taşımacılık yapıldığını belirledi. Sivil polisler, 'korsan taksi'lerin sürücülerine seri numaraları alınmış paralarla ödeme yaptı. Y.B. ve Ç.Ç.'nin kullandığı araçlar, bir süre sonra polis ekiplerince durduruldu.

Yetki belgesiz taşımacılık yaptığı belirlenen Y.B. ve Ç.Ç.'ye, toplam 10 bin 20 liralık idari para cezası kesilirken, araçları 60 gün süreyle trafikten men edildi. Araçlar, yediemin otoparkına çekildi.

- Edirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:39 Kaynak: DHA

Polis, Edirne, Keşan, 3. Sayfa
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