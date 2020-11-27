Keşan'da Kovid-19 denetimleri artırıldı - Son Dakika

Keşan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 7 bin 352 noktada denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini artırarak sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keşan Belediyesi Zabıta Müdürü Gökhan Yılmaz, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlar başta olmak üzere kent genelindeki tüm iş yeri ve sosyal alanları denetlediklerini belirtti.

7 bin 352 noktada denetim gerçekleştirdiklerini aktaran Yılmaz, belediye olarak semt pazarlarında 600 bin maske dağıtımı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Toplu taşıma araçlarının da düzenli denetlendiğini aktaran Yılmaz, sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uymayanlara cezai işlem uygulandığını kaydetti.

İlçe genelinde denetimlerin titizlikle süreceğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın sağlığı bizim önceliğimiz. İşyerlerimizde, toplu kullanım alanlarımızda, caddelerde, meydanlarda belirlenen kurallara lütfen uyalım. Maske kullanılması, sosyal mesafeye dikkat edilmesi hem kendi hem de sevdiklerinin sağlığı için çok önemli. Bu bilinçle hareket edelim. Vatandaşlarımızdan çoğunun kurallara uyması, bilinçli bir şekilde maske ve sosyal mesafe kuralına uymalarını bekliyoruz. Denetimlerimiz devam edecek ve kurallara uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulanacak.."