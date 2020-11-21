Keşan'da Kovid-19 denetimleri gerçekleştirildi - Son Dakika

Keşan ilçesinde pazaryeri ve caddelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri yapıldı.

Kaymakam Cemalettin Yılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve oda temsilcileri denetime katıldı.

Cumartesi pazarında vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda bilgilendiren Yılmaz ve Helvacıoğlu, pazar esnafıyla sohbet etti, taleplerini dinledi.

Polis ve zabıta ekipleri gün boyunca ilçede denetimler gerçekleştirdi.