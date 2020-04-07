Keşan'da Kovid-19 tedbirleri arttırıldı - Son Dakika

Keşan'da Kovid-19 tedbirleri arttırıldı
6 saat önce
Keşan ilçesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında, çarşı merkezine giren araçlarda bulunanların vücut ısıları ölçülüyor.
Keşan ilçesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında, çarşı merkezine giren araçlarda bulunanların vücut ısıları ölçülüyor.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, sokağa çıkmaları sınırlandırılan 20 yaş altı ile 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara yönelik kimlik kontrolü yapıldı.
Ekipler, durdurdukları araçlardaki vatandaşların vücut ısılarını da ölçerek, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması yönünde uyarıda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 05:46 Kaynak: AA
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