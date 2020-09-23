Keşan'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi - Son Dakika

Keşan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetlendi.

İlçe genelinde gerçekleştirilen denetimlere katılan Kaymakam Cemalettin Yılmaz, vakaların görüldüğü Bahçeköy'de gereken tedbirlerin alındığını ve köyde ölüm olduğu yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ise hastanede herhangi bir kapasite sorunu yaşanmadığını ifade etti.

Helvacıoğlu, şöyle konuştu:

"Tedbirleri elden bırakmamalıyız. Vaka sayısı bizi rahatlatmamalı. Sayın Valimizin talimatıyla ve Sayın Kaymakamımızın önderliğinde tüm STK'lar işi gücü bırakıp vatandaşlarımızın sağlığı için koşturuyoruz. Sebebi kendimiz hasta olalım diye değil, şehrimiz, vatandaşlarımız hasta olmasın, okullar açılsın, ticaret dönsün, işletmeler hareketlensin diye."