Keşan'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 69 kişiye 208 bin 350 lira ceza uygulandı - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 69 kişiye 208 bin 350 lira ceza kesildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 denetimi ile asayiş uygulamalarına devam ediyor.
Ekipler, geçen hafta yaptıkları denetimlerde tedbirlere uymayan 69 kişiye 208 bin 350 lira ceza uyguladı.
Bu arada uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı.
Kaynak: AA
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