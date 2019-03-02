Son Dakika Haberleri: Keşan'da Kumar Operasyonu

Keşan'da Kumar Operasyonu

1 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen operasyonda bir iş yerinde 4 kumar makinesi ele geçirildi.

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Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen operasyonda bir iş yerinde 4 kumar makinesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine Cumhuriyet Mahallesi'ndeki B.D'nin iş yerine operasyon düzenledi.

Ekipler aramalarda iş yerinin giriş kısmında 1 sigaramatik adı verilen şans oyunu makinesi, diğer odada da 3 kumar makinesi ele geçirdi. E.S'nin, kumar oynamak için bu makinelerden birine para attığı görüldü.

Muhafaza altına alınan kumar makinelerinin para haznelerini açan ekipler, tüm makinelerde toplam bin 386 lira tespit etti. Paralar muhafaza altında ve makinelere el konuldu.

Gözaltına alınan E.S. ve iş yeri sahibi B.D, haklarında cezai işlem uygulandıktan sonra serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:41 Kaynak: AA

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