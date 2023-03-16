Keşan'da kuraklık nedeniyle su kullanımına sınırlandırma getirilecek - Son Dakika
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Keşan'da kuraklık nedeniyle su kullanımına sınırlandırma getirilecek

16.03.2023 10:00
Keşan'da kuraklık nedeniyle su kullanımına sınırlandırma getirilecek

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, kuraklık nedeniyle ilçeye içme suyunun sağlandığı Kadıköy Barajı'nda doluluk oranının yüzde 10'a kadar düştüğünü, suyun tasarruflu kullanımı için bazı sınırlandırmalar getirileceğini bildirdi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, kuraklık nedeniyle ilçeye içme suyunun sağlandığı Kadıköy Barajı'nda doluluk oranının yüzde 10'a kadar düştüğünü, suyun tasarruflu kullanımı için bazı sınırlandırmalar getirileceğini bildirdi.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kuraklık nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşandığını belirtti.

Akan her damla suyun önemli olduğunu vurgulayan Helvacıoğlu, "Sadece Keşan Belediyesinin önlemler alması asla yeterli değil. Vatandaşlarımız ve kentin tüm paydaşları ile bir tasarruf seferberliği başlatmalıyız." ifadelerini kullandı.

Helvacıoğlu, Kadıköy Barajı'nda su miktarının kritik seviyelere düştüğünü aktardı.

Yağışların yetersiz kaldığını, kuraklıkla mücadele kapsamında belediye olarak bir dizi önlemler alacaklarını belirten Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Kadıköy Barajı'nda yaklaşık 5 milyon metreküp su bulunuyor, yağış olmazsa 2,5 aylık suyumuz kaldı. Önlem paketimizi belediye encümenimize sunacağız. Bu kapsamda konut ve işyeri önlerinin ve içlerinin hortumla yıkanmaması, yüksek su tüketimi olan sanayi tesislerinde mevcut kullanımlar göz önüne alınarak kısıtlamaya gidilmesi olacak. Halı ve kilim yıkamaları, şehir şebeke suyu ile hortumla araba yıkanması yasaklanacak, oto yıkama işletmelerinde su tüketiminin maksimum aylık 20 metreküp ay olarak uygulanacak. Halı yıkama hamam, tuvalet ve benzeri su tüketimi yüksek olan yerlerde ön ödemeli sayaç takılacak.

Alınacak bu kararlar su kaynağı rezervinin yeterliliğine göre belediye encümenince yeniden değerlendirilmek üzere 30 Nisan'a kadar geçerli olacak. Kontrol ve denetimler belediyemizin ilgili müdürlükleri tarafından yapılacaktır. Belediye encümenince su tasarrufuna yönelik alınacak bu kararlara uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nca cezai işlem yapılacak."

Kaynak: AA
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