Keşan'da, kurban pazarında hareketlilik başladı - Son Dakika

Keşan'da, kurban pazarında hareketlilik başladı

EDİRNE'nin Keşan Ticaret Borsası Canlı Hayvan Satış Şubesi'nde kurulan kurbanlık satış yerinde, bayrama sayılı günler kala hareketlilik başladı.

EDİRNE'nin Keşan Ticaret Borsası Canlı Hayvan Satış Şubesi'nde kurulan kurbanlık satış yerinde, bayrama sayılı günler kala hareketlilik başladı. Pazara gelenler, ateşleri ölçüldükten sonra maskeyle içeri alınırken, araçlar ise dezenfeksiyon tünelinden geçiriliyor.

Keşan Ticaret Borsası Canlı Hayvan Satış Şubesi'nde kurulan satış noktasında üreticiler, 1 yıl boyunca baktıkları hayvanları hazırlayarak, pazara çıkarıp, en iyi fiyata satmaya çalışırken, alıcılar da bütçesine uygun kurbanlığı seçmeye gayret etti. Pazara gelenlerin araçları, koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon tünelinden geçirilerek, içeri alındı. Üretici ve alıcılar, maske takılarak alışveriş yaparken, pazarın farklı noktalarına el dezenfektanları yerleştirildi. Pazara gelenler, sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda anonslarla sık sık uyarıldı. Pazarda tokalaşarak, pazarlık yapılmasına ise izin verilmedi.

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'ÜRETİCİLERİN BEKLEDİĞİ FİYATLAR KARŞILIĞINI BULUYOR'

Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarında gerekli tüm önlemlerin alındığını belirterek, "Pazara gelen tüm hayvanlar veteriner kontrolünden geçiyor. Tüm yetiştiricilerimizin ve vatandaşlarımızın ateşleri ölçülüyor, maske takmaları sağlanarak, sosyal mesafe ve hijyen kuralarına uymaları konusunda uyarılar yapılıyor. Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle bu hafta pazara katılım daha fazla. Üreticilerin beklediği fiyatlar karşılığını buluyor. Bizim için halk sağlığı çok önemli" dedi.

İSTANBUL'DAKİ PAZARLARA SEVKİYAT YARIN BAŞLAYACAK

Keşan Ticaret Borsası Canlı Hayvan Satış Şubesi'nde görevli veteriner Fatih Okur da yarın itibarıyla İstanbul'daki pazarlara hayvan sevkiyatı başlayacağını ve bu nedenle Trakya'da da kurban hareketliliğinin başladığını belirterek, "Biz öncelikle halk sağlığını düşünüyoruz. Kurban Bayramı öncesi bu konuda tüm tedbirlerimizi aldık. Koronavirüs tedbirleri kapsamında üreticilerimizi ve alıcıları uyarıyoruz. Pazarda tokalaşarak pazarlık yapılmasına izin verilmiyoruz. Tedbirlere uyarsak hayırlı bir bayram geçireceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

Fatih Okur, büyükbaşta kişi başı hisseye 2 bin 500 ve 4 bin TL arasında fiyat düştüğünü, küçükbaşların ise 1500 ile 2 bin 500 TL arasında alıcı bulduğunu söyledi.


Kurban Bayramı, Koronavirüs, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 11:09 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Keşan'da, kurban pazarında hareketlilik başladı - Son Dakika
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