Keşan'da kurbanlıklar Canlı Hayvan Pazarı'nda satışa çıkarıldı - Son Dakika

Keşan ilçesinde kurulan Keşan Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı'ndaki padoklarda yerlerini alan kurbanlıklar, alıcılarını bekliyor.

Kurban Bayramı nedeniyle kurbanlıklarını Canlı Hayvan Pazarı'na getiren 83 yaşındaki yetiştirici Fikret Ateş, kurbanlıklara kendi mahsulleri ile besledikleri için daha ucuza mal ettiklerini söyledi.

Ateş, "Yağ yaktırmak için tuz yediriyoruz. Kendi mahsulümüz ile beslediğimiz için daha ucuza mal ediyoruz. Ambarımızdan buğday verdiğimiz zaman daha iyi oluyor. İnsanların bütçesini soruyorum ve ona göre bir hayvan veriyorum." dedi.

Yetiştirici Hüseyin Koyuncu ise tatilin uzun olması nedeniyle kurbanlık satışlarından umutlu olduklarını ifade ederek, "Fiyatlar bin 500, 2 bin 500 aralığında değişiyor. Büyükbaşlar ise kilosuna 15 ile 50 bin lira arasında değişiyor. " diye konuştu.

Pazarda incelemelerde bulunan Keşan TB Yönetim Kurulu Başkan Necmi Kaymaz da şunları kaydetti:

"Çalışmalarımızı bugüne kadar herhangi kaza ve huzursuzluğa fırsat vermeden, kurban kesen vatandaşlarımızın da sabırlılarıyla gerçekleştirmiş olduk. Keşan Ticaret Borsası Mezbaha İşletmeciliği'nde iş akışının daha rahat olması için karmaşaya izin vermeden yönetim olarak tecrübelerimize dayanarak yoğunluğa fırsat vermeden çalışmalarımızı yapacağız."

Keşan TB Mezbaha İşletmeciliği'nde görevli Veteriner Hekim Gülşah Aydoğan da kurbanlık etlerin tüketimiyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Kurban eti kesim sırasında hızlı bir akış olduğu için mezbahada kesilen etten biraz farklı olur. Kurban kesimlerinde yağ oranının fazla olmasından dolayı bakterilerin üremesine zemin hazırlıyor. Bu durum etin soğumasını da etkiliyor. Etleri aldıktan sonra torbadan çıkarmak gerekiyor. Birbirlerine değmeyecek şekilde normal oda sıcaklığında karanlık bir yerde 5-6 saat dinlendirilmesi gerekiyor. Daha sonra yine açık bir şekilde buzdolabına koymak gerekiyor. Etler 24 saat bir dinlenmenin ardından kesip yenebilir."