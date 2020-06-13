Keşan'da kurslar Kovid-19 tedbirleri alınarak başlatıldı - Son Dakika

Keşan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursları, sosyal mesafe ve maske takma kuralları uygulanarak başlatıldı.

Kovid-19 ile mücadele sürecinde, kurs eğitmenleri, kursiyerler ve gönüllülerden oluşan ekibin 400 binin üzerinde maske ürettiği merkezde ara verilen bazı kurslar için telafi eğitimleri düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ertan Badem, kursların Kovid-19 tedbirleri alınarak başlatıldığını, kursiyerlerin de bu anlamda duyarlı davrandığını söyledi.

Her yıl gerçekleştirilen yıl sonu sergisinin bu yıl 360 derecelik çekimler ile görüntülenerek internet sitesine yüklendiğini anlatan Badem, serginin 3D sanal gerçeklik gözlüğü ile görülebileceğini kaydetti.