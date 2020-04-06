Keşan'da kurusıkı silah çalan 3 çocuk yakalandı - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir iş yerinden kuru sıkı silah çalan üç çocuğu yakalayan polis, ailelerine teslim etti.



Keşan'da 2 Nisan 2020 Perşembe günü bir iş yerinden hırsızlık olayı meydanı gelmiş ve 5 adet kurusıkı tabanca çalınmıştı. Konu hakkında araştırma başlatan, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bahse konu olan iş yerinde incelemeler başlattı.



İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, çalışmaları sonucunda E.Ç. (16), R.K. (13) ve M.C.Z (15) isimli suça sürüklenen 3 çocuğun hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini belirledi, failler ve çalınan kuru sıkı tabancaların temini için yapılan çalışmalar sonucunda ise 4 Nisan Cumartesi günü ise 3 kişiyi de yakaladı.



Suça sürüklenen çocuklar ile yapılan görüşmelerde çaldıkları silahları sattıklarını beyan etmeleri üzerine, satılan silahlar polis tarafından temin edilirken iş yeri sahibine verilmek üzere muhafaza altına alındı.



Olaya karışan E.Ç., R.K, ve M.C.Z. isimli çocuklar ailelerine teslim edildi. - EDİRNE