Keşan'da "Kuşaklar Kütüphanede Buluşuyor" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Keşan'da "Kuşaklar Kütüphanede Buluşuyor" etkinliği gerçekleştirildi.

Keşan Belediyesi ve Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, "Okul Öncesini Güçlendirme" projesi kapsamında Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte masallar anlatıldı.

Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz burada yaptığı konuşmada işbirliği nedeniyle Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'na teşekkür etti.

Değerleriyle bütünleşerek gelişen nesiller yetiştiren kadim medeniyetin mirasçıları olarak, çocukları da aynı tarih şuuruna sahip, kültürü, milli ve manevi değerleri erken yaşlarda tanıtmak, geçmişle olan bağlarını daha da sağlamlaştırmak amacında olduklarını belirten Saz, şunları kaydetti:

"Planlama doğrultusunda 1410 öğrencimiz eğitim-öğretim yılı okul sonuna kütüphaneyle buluşacak. Türk büyüklerimiz, 'Dersimiz Türk Büyükleri' ile Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Mimar Sinan, Barbaros Hayrettin Paşa, Mevlana, Mehmet Akif Ersoy, Alparslan, Kanuni Sultan Süleyman, Nasreddin Hoca, Ahmet Yesevi, Ertuğrul Gazi, Evliya Çelebi, Yunus Emre gibi milli ve manevi değerlerimiz tanıtılacaklardır. Ayrıca kaymakam, doktor, diş hekimi, hemşire, polis, zabıta gibi birçok meslek gruplarını da yakından tanıma şansı bulacaklar ve soru sorup sohbet edecekler."

Helvacıoğlu da etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlik öğrencilerin, drama, tiyatro etkinlikleri, meslek tanıtımları, Hacivat ve Karagöz, Keloğlan ve Nasreddin Hoca gösterileri ile çeşitli animasyon gösterilerini izlemesinin ardından sona erdi.