2 yıl önce Trakya'da ilk olarak ekilen kuşkonmazın hasadı yapıldı - Son Dakika

2 yıl önce Trakya'da ilk olarak ekilen kuşkonmazın hasadı yapıldı

22.04.2021 10:23

2 yıl önce Trakya'da ilk olarak ekilen kuşkonmazın hasadı yapıldı Demeti 30 TL, üreticinin ilk hedefi 1 ton Edirne'nin Keşan ilçesinde 2 yıl önce Trakya'da bir ilk olarak ekimi yapılan kuşkonmaz bitkisinin hasadı yapıldı.

2 yıl önce Trakya'da ilk olarak ekilen kuşkonmazın hasadı yapıldı

Demeti 30 TL, üreticinin ilk hedefi 1 ton

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde 2 yıl önce Trakya'da bir ilk olarak ekimi yapılan kuşkonmaz bitkisinin hasadı yapıldı. Yakın zamanda Avrupa ülkelerine ihraç edilecek kuşkonmazın demeti 30 liradan satışa sunulurken, üreticisinin ilk hedefi 1 ton verim almak.

2019 yılının Mayıs ayında Trakya'da bir ilk olarak Keşan'ın Yeniceçiftlik Köyü'ndeki 10 dönümlük bir tarlaya, üreticileri tarafından büyük umutlarla kuşkonmaz ekilmişti. Aradan geçen 2 yıl sonra toprağında büyüyerek ve gelişerek çıkan kuşkonmazların geçtiğimiz gün ilk hasat yapıldı.

Yeniceçiftlik Köyü'ndeki 10 dönümlük kuşkonmaz ekili tarlada başlayan ilk hasatta; Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Edirne Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt ve Keşan Tarım ve Orman İlçe Müdürü Gökhan Kıyım da katılarak üretici Turay Uzan'ın heyecanına ortak oldu. Hasat hakkında bilgilendirmede bulunan kuşkonmaz üreticisi Turay Uzan, Trakya bölgesinde ilk defa ekilen kuşkonmazların tarladan toplandıktan sonra standart bir boy uzunluğunda kesilerek 300 gramlık demetler haline getirilip muhafaza altına alındığını, şimdilik iç pazara sunduklarını söyledi.

Demeti 30 TL

Amaçlarının, aslında bir ihraç odaklı ürün yetiştirmek olduğunu söylediği kuşkonmaz bitkisini, Yunanistan'a ihraç etmek olduğunu belirten üretici Turay Uzan, "Verim, gerçek anlamda üçüncü yılında başlayacak. Şu an 350-400 kilogram aralığındaki verimimiz, böylece, dönümde 800 ile bin kilogram aralığına çıkacak. Şu an Marmara bölgesinde tek ekim alanı burası. Ürünün geliştirilmesi ve çevrede yayılması için Tarım ve Orman İl Müdürümüz ile Tarım ve Orman İlçe Müdürümüz buna destek oluyorlar. Kuşkonmaz, katma değeri yüksek olan bir ürün. Türkiye'de kullanılmasından ziyade tamamen ihraç ürünü. Şu anda iç piyasada, demeti 30 TL'ye satılıyor" dedi.

Hasat hakkında bilgi alan Atilla Bayazıt, 2019 yılının Mayıs ayında kuşkonmaz bitkisinin fidan dikimine de katıldığını hatırlatarak, "Bugün de hasadını yapmak bize nasip oldu. İkinci yılı olmasına rağmen gayet gelişmiş bir ürün. Baktığımız zaman nerdeyse birinci sınıfa yakın bir kalitede. İkinci senesinde olmasına rağmen ümit verici. Bu da üreticimizin toprağı iyi işlediğinden, toprağa iyi baktığından kaynaklanıyor. Ürün çeşitliliğimiz bu ürün ile birlikte giderek artıyor. Kuşkonmaz genelde ihracat yapılan bir ürün olduğu için iç piyasada fazla bilinmiyor. Ana merkezi İç Anadolu Bölgesi ama aslında Türkiye'nin her yerinde yetişiyor ve ormanlarda yabani türleri de var. Keşan'da 2 yıl önce 10 dekar alanda denemesini yaptık. Şuan da dekarına 350- 400 kilogram kadar verim aldık. İnşallah bu artarak 1 tona yaklaşacak. Vatandaşlarımız, bunu tanıdıkça tüketiminin artacağını düşünüyoruz. İçerdiği vitamin ve minareler bakımından özellikle COVİD-19 salgınında önemli bir ürün. Sebze olarak herkes tarafından tüketilebilir. Hasadımız hayırlı uğurlu olsun. İnşallah üçüncü sene daha da fazlalaşacak üretimimiz." diye konuştu.

2 yıl önce Trakya'da ilk olarak ekilen kuşkonmazın hasadı yapıldı
2 yıl önce Trakya'da ilk olarak ekilen kuşkonmazın hasadı yapıldı
2 yıl önce Trakya'da ilk olarak ekilen kuşkonmazın hasadı yapıldı
2 yıl önce Trakya'da ilk olarak ekilen kuşkonmazın hasadı yapıldı
2 yıl önce Trakya'da ilk olarak ekilen kuşkonmazın hasadı yapıldı
2 yıl önce Trakya'da ilk olarak ekilen kuşkonmazın hasadı yapıldı
2 yıl önce Trakya'da ilk olarak ekilen kuşkonmazın hasadı yapıldı
2 yıl önce Trakya'da ilk olarak ekilen kuşkonmazın hasadı yapıldı
2 yıl önce Trakya'da ilk olarak ekilen kuşkonmazın hasadı yapıldı
2 yıl önce Trakya'da ilk olarak ekilen kuşkonmazın hasadı yapıldı
2 yıl önce Trakya'da ilk olarak ekilen kuşkonmazın hasadı yapıldı
2 yıl önce Trakya'da ilk olarak ekilen kuşkonmazın hasadı yapıldı
2 yıl önce Trakya'da ilk olarak ekilen kuşkonmazın hasadı yapıldı
2 yıl önce Trakya'da ilk olarak ekilen kuşkonmazın hasadı yapıldı
2 yıl önce Trakya'da ilk olarak ekilen kuşkonmazın hasadı yapıldı

Hisarcık, Edirne, Hasat, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 2 yıl önce Trakya'da ilk olarak ekilen kuşkonmazın hasadı yapıldı - Son Dakika


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