Keşan'da lastik deposunda korkutan yangın - Son Dakika

Keşan'da lastik deposunda korkutan yangın

Keşan'da lastik deposunda korkutan yangın EDİRNE'nin Keşan ilçesinde bir nakliyat şirketinin bahçesindeki lastik deposunda çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 1.5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü.


Keşan'da lastik deposunda korkutan yangın
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde bir nakliyat şirketinin bahçesindeki lastik deposunda çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 1.5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangına müdahale sırasında 1 itfaiye eri yüzünden yaralanırken, dumandan etkilenen ancak olay yerini terk etmek istemeyen Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürü Savaş Yiğit, polisin iknası sonucu ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Yangın, saat 18.00 sıralarında, Keşan- Uzunköprü karayolu 1'inci kilometredeki bir nakliye şirketinin bahçesinde meydana geldi. Bahçedeki kamyon ve TIR lastikler bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyürken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan dumanlar, şehir merkezinin yanı sıra çevre köy ve beldelerden de görüldü. Alevler, Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 1.5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da, olay yerine gelerek, itfaiyeden bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İTFAİYE ERİ YARALANDI, MÜDÜRÜ DUMANDAN ETKİLENDİ
Yangına müdahale sırasında 1 itfaiye eri yüzünden yaralanırken, Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürü Savaş Yiğit ise dumandan etkilendi. İtfaiye erinin tedavisi olay yerinde hazır bekletilen ambulansta sağlık ekiplerince yapıldı.
OLAY YERİNDEN AYRILMAK İSTEMEDİ
Dumandan etkilenen İtfaiye Müdürü Savaş Yiğit ise yangın söndürülünceye kadar olay yerinden ayrılmayacağını belirterek, tedavi olmak istemedi. Polis ekipleri Yiğit'i ikna ederek, ambulansa götürdü. Savaş Yiğit, ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Öte yandan Yiğit'in oğlunun yarın akşam evlenme düğünü olduğu öğrenildi.

İtfaiye, Keşan, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 01:27 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Keşan'da lastik deposunda korkutan yangın - Son Dakika
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23:00
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22:53
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