Keşan'da "Lider Yönetici" ve "Lider Öğretmen" Konferansı
1 saat önce
Keşan'da, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, "Lider Yönetici" ve "Lider Öğretmen" konulu konferans verildi.
Keşan'da, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, "Lider Yönetici" ve "Lider Öğretmen" konulu konferans verildi.
Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Necati Cemaloğlu, Keşan Belediyesi Pazaryeri Kompleksi Konferans ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, lider öğretmen olabilmek için öğretmenin, öğrenciyi öğrenmeye nasıl sevk edebileceğini ve sorunlu davranışlardan nasıl uzaklaştıracağını bilmesi gerektiğini söyledi.
Cemaloğlu, "Lider öğretmen, filleri ağaca tırmanmaya, balıkları uçmaya zorlamayan, her öğrencinin kendi bireysel özelliklerini göz önüne alıp, o şekilde gelişmesini sağlayan öğretmen modelidir. Lider öğretmenlik, öğrencinin yüreğine dokunmak, onu etkilemek, olumsuz davranışlardan uzak durmasını, kendisine hedef koymasını sağlamasını sağlamaktır. Lider öğretmenlik; bir çocuğun yaşam hikayesini yeniden yazmaktır." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:19 Kaynak: AA
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