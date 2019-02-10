Keşan'da "Lider Yönetici" ve "Lider Öğretmen" Konferansı

Keşan'da, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, "Lider Yönetici" ve "Lider Öğretmen" konulu konferans verildi.

Keşan'da, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, "Lider Yönetici" ve "Lider Öğretmen" konulu konferans verildi.



Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Necati Cemaloğlu, Keşan Belediyesi Pazaryeri Kompleksi Konferans ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, lider öğretmen olabilmek için öğretmenin, öğrenciyi öğrenmeye nasıl sevk edebileceğini ve sorunlu davranışlardan nasıl uzaklaştıracağını bilmesi gerektiğini söyledi.



Cemaloğlu, "Lider öğretmen, filleri ağaca tırmanmaya, balıkları uçmaya zorlamayan, her öğrencinin kendi bireysel özelliklerini göz önüne alıp, o şekilde gelişmesini sağlayan öğretmen modelidir. Lider öğretmenlik, öğrencinin yüreğine dokunmak, onu etkilemek, olumsuz davranışlardan uzak durmasını, kendisine hedef koymasını sağlamasını sağlamaktır. Lider öğretmenlik; bir çocuğun yaşam hikayesini yeniden yazmaktır." diye konuştu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! HDP Batman Belediye Başkan Adayı Gözaltına Alındı

CHP'nin Siverek Adayı Fatih Mehmet Bucak Geri Adım Attı: Yanlış Anlaşıldım

İran'dan ABD'ye Atom Bombası Tehdidi

Bakan Kurum Duyurdu: Kartal'da Riskli 8 Bina Yıkılacak