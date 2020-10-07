Keşan'da litrelerce etil alkol ve aroma kiti ele geçirildi - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ilçesinde, sahte ve kaçak alkol üretimi yapan kişilere yönelik çalışmalar yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreste yapılan aramalarda çok sayıda etil alkol ve aroma kiti ele geçirdi.

İspat Cami Mahallesi, Paşayiğit Caddesi'nde sahte ve kaçak alkol üretimi yapıldığı belirlenen bir adreste denetleme yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, T.G. isimli şahsın işletmesini yaptığı bir iş yerinde incelmelerde bulundu.

Alınan karar doğrultusunda bahse konu mekanda aramalarda bulunan ekipler, 1 litrelik şişeler içinde 62 adet etil alkol ve 81 adet aroma kiti ele geçirirken, T.G. hakkında ise 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı. - EDİRNE