Keşan'da maske üretimine başlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Keşan'da maske üretimine başlandı - Son Dakika

Keşan'da maske üretimine başlandı

7 saat önce

Edirne'nin Keşan İlçesinde Keşan Kaymakamlığı, Keşan Belediyesi ve Keşan Sosyal Hizmet Merkezi'nin iş birliği ile maske üretimine başlandı.

Keşan'da maske üretimine başlandı, System.String[]

Edirne'nin Keşan İlçesinde Keşan Kaymakamlığı, Keşan Belediyesi ve Keşan Sosyal Hizmet Merkezi'nin iş birliği ile maske üretimine başlandı. 'Tedbirli Ol Sağlıklı Kal' projesi kapsamında meslek edindirme kurlarında çalışan öğretmenler, gönüllü olarak çalıştıkları atölye de günde 300 maskeye kadar üretim yapabiliyor.


Korona virüs tehdidine karşı Keşan Kaymakamlığı, Keşan Belediyesi ve Keşan Sosyal Hizmet Merkezi işbirliği ile vatandaşların virüse dikkatini çekmek için 'Tedbirli Ol Sağlıklı Kal' isimli proje oluşturuldu. Proje için meslek edindirme kurslarında görevli 8 usta öğretici, Sosyal Hizmet binasında kurulan atölyede maske dikimine başladı. Üretilen maskelerin kamu çalışanlarına ve ihtiyacı olan vatandaşlarına dağıtılacağı projede şimdilik günde 200-300 adet arası maske üretiliyor. Yakında zamanda ise hedef bin maske.


Virüsle mücadele kapsamında tedbir almanın önemine dikkat çeken Keşan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Nergis Mustafa Paşa, projeyi şöyle anlattı:


"Covid-19 tehdidine karşı tedbir alınmasının önemini çok iyi biliyoruz. Biz de bu konuda 'Tedbirli Ol Sağlıklı Kal' adında bir proje hazırladık. Keşan Kaymakamlığı, Keşan Belediyesi ve merkezimiz tarafından hazırlanan bu projede maske dikimine başladık. Amacımız hem bu konuya dikkat çekmek hem de vatandaşlarımıza ve ilgili kurumlarımıza yardımcı olabilmek. Burada meslek edindirme kurslarımız vardı. Çalışan öğretmenlerimiz hiçbir ücret talep etmeden gönüllü oldular. Günde 200-300 maske kadar üretim yapıyoruz. Bu sayı zamanla artacaktır Tedbirli olmakta fayda var. Milletimiz bir sürü sorunun üstesinden geldi mutlaka bunun da üstesinden geleceğiz."


Tüm kurumların hep beraber virüse karşı savaş verdiğini belirten Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Kaymakamlığımızın önderliğinde belediyemizin desteğiyle üretime başladık. Gönüllü öğretmenlerimiz kendilerini bu işe adadılar. Bine kadar üretebiliriz. Bu maskeler bizim maske ihtiyacımızı karşılamakta yardımcı olacak. Bu maskeler belediye çalışanları, polis ve jandarmaya; hane halklarına parasız olarak hediye edilecek" dedi.


Helvacıoğlu, tüm vatandaşların birlikte çalışmasının önemine dikkat çekerek, "Bu işi birlikte başaracağız, herkes fedakar olmak zorunda. Herkes evini, çocuğunu bırakıp geliyor. Ben tüm STK'lara ve iş adamlarından bu işte ellerini taşın altına koymalarını istiyorum. Gönüllü ordusu kurulmalı, sokakta uyarılar yapabiliriz, komşularımıza yardım edebiliriz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.


Keşan Kaymakamı Nuri Özder ise vatandaşların virüs tehdidine karşı duyarlı olmaları gerektiğini söyleyerek şu sözleri kaydetti:


"Tedbirler gereği kurslarımız kapalı, atölyelerimiz boş. Hem bunu değerlendirip, hem de gönüllü öğreticililerimiz ile kamu kurumlarının ve çalışanların ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla üretime başladık. Aynı zamanda Vefa Sosyal Destek Grubumuz aktif olarak çalışıyor. Vatandaşımız duyarlı. Bize gelen taleplerin hepsine cevap veriyor ve olumlu sonuçlandırıyoruz. Bundan sonra da devam edeceğiz."


Usta öğretici Nuray Çelen maske ihtiyacına cevap vermek için dikime başladıklarını belirterek, "Böyle bir şeyin ihtiyaç olduğunu öğrenip arkadaşlarla üretime karar verdik. Henüz ilk günümüz daha iyi nasıl yaparız yöntemlerimizi bulmaya çalışıyoruz. Hevesli ve güzel duygular içinde yapmaya çalışıyoruz. İnşallah herkese faydası olur" derken bir diğer usta öğretici Yelda Değirmendereli de "Bu zor günde birbirimize destek olmak zorundayız ve bu şekilde bir karar aldık. Gönüllü olarak devam ediyoruz. Maskelerin ve atölyenin steril olmasına dikkat ediyoruz, hijyenik bir üretim yapıyoruz. İnşallah daha da fazlasını da yapacağız" şeklinde konuştu. - EDİRNE

Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:44 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çöl çekirgeleri Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görüldü
Kübra öğretmeni öldüren eski eşe müebbet hapis cezası verildi Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 26 Türk vatandaşı hayatını kaybetti Koronanın yeni ortaya çıkan belirtileriyle ilgili korkutan sözler: Kalıcı olabilir
Rize İyidere'de kenevirden yapılan Rize Bezi'nden koronavirüse karşı maske üretildi Rize İyidere'de kenevirden yapılan Rize Bezi'nden koronavirüse karşı maske üretildi         
14:44
Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı         
14:10
Galatasaray'ın eski milli kalecisi Nihat Akbay vefat etti Galatasaray'ın eski milli kalecisi Nihat Akbay vefat etti         
13:48
Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı         
12:56
Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı         
12:17
Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi         
10:48
Ankara'da çuvalların içinde ölü köpekler bulundu Ankara'da çuvalların içinde ölü köpekler bulundu         
09:55
KKTC'de ana haber spikerinin ağzına sinek kaçtı KKTC'de ana haber spikerinin ağzına sinek kaçtı         
09:40
Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı         
09:34
Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat         
09:24
Evde tartıştığı karısını bacağından vurdu Evde tartıştığı karısını bacağından vurdu         
08:54
Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası, derbideki 850 kişi karantinaya alınacak Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası, derbideki 850 kişi karantinaya alınacak         
08:48
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye-İtalya kıyaslamalarını yaptığı hesapla çürüttü Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye-İtalya kıyaslamalarını yaptığı hesapla çürüttü         
08:47
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi İBB Başkanı İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi         
00:02
İngiltere'den koronavirüs tedbiri! Marketler ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetler durdurulacak İngiltere'den koronavirüs tedbiri! Marketler ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetler durdurulacak         
23:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 21:58:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Keşan'da maske üretimine başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]