Son Dakika Haberleri: Keşan'da Mazot Hırsızlığı İddiası

Keşan'da Mazot Hırsızlığı İddiası

54 dakika önce

Keşan ilçesinde bir kamyonetten mazot çaldığı iddia edilen kişi yakalandı.

Keşan'da Mazot Hırsızlığı İddiası, System.String[]
Keşan ilçesinde bir kamyonetten mazot çaldığı iddia edilen kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Aşağı Zaferiye Mahallesinde yaptıkları kontrollerde bir kamyonetten mazot çaldığı iddiasıyla S.B'yi yakalandı. Ekipler kamyonetin akü kapağının da söküldüğünü tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 04:06 Kaynak: AA

Polis, Keşan, Güncel
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