Keşan'da Mazot Hırsızlığı İddiası
54 dakika önce
Keşan ilçesinde bir kamyonetten mazot çaldığı iddia edilen kişi yakalandı.
Keşan
ilçesinde bir kamyonetten mazot çaldığı iddia edilen kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Aşağı Zaferiye Mahallesinde yaptıkları kontrollerde bir kamyonetten mazot çaldığı iddiasıyla S.B'yi yakalandı. Ekipler kamyonetin akü kapağının da söküldüğünü tespit etti.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 04:06 Kaynak: AA
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