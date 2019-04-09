Son Dakika Haberleri: Keşan'da Mobilya ve Beyaz Eşya Mağazalarında Yangın (2)

Keşan'da Mobilya ve Beyaz Eşya Mağazalarında Yangın (2)

1 saat önce

YANGIN 6 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜEdirne'nin Keşan ilçesinde çarşı merkezinde yan yana bulunan mobilya ve beyaz eşya mağazalarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 6 saatlik müdahalesi sonucu tamamen söndürüldü.

Keşan'da Mobilya ve Beyaz Eşya Mağazalarında Yangın (2), System.String[]
YANGIN 6 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Edirne'nin Keşan ilçesinde çarşı merkezinde yan yana bulunan mobilya ve beyaz eşya mağazalarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 6 saatlik müdahalesi sonucu tamamen söndürüldü. Yangında, mağazalardaki mobilya ve beyaz eşyalar ile üzerinde bulunan 5 katlı bina kullanılmaz hale geldi. Polis, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:19 Kaynak: DHA

İtfaiye, Keşan, Güncel
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