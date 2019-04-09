Keşan'da Mobilya ve Beyaz Eşya Mağazalarında Yangın (Ek)
38 dakika önce
YANGIN 6 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜEdirne'nin Keşan ilçesinde çarşı merkezinde yan yana bulunan mobilya ve beyaz eşya mağazalarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 6 saatlik müdahalesi sonucu tamamen söndürüldü.
YANGIN 6 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Edirne'nin Keşan ilçesinde çarşı merkezinde yan yana bulunan mobilya ve beyaz eşya mağazalarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 6 saatlik müdahalesi sonucu tamamen söndürüldü. Yangında, mağazalardaki mobilya ve beyaz eşyalar ile üzerinde bulunan 5 katlı bina kullanılmaz hale geldi. Polis, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:47 Kaynak: DHA
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