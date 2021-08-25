Keşan'da motosiklet denetimlerinde sürücülere 2 bin 373 lira ceza yazıldı - Son Dakika

Keşan'da motosiklet denetimlerinde sürücülere 2 bin 373 lira ceza yazıldı

Keşan Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerinin karıştığı kazaları önlemek ve korunmalarını sağlamak amacıyla çıkarılan genelge kapsamında yapılan uygulamada, 11 motosiklet ve sürücüsü denetlendi. Denetlemede 6 sürücüye ve 1 motosikletin tescil plakasına, çeşitli maddelerden 2 bin 373 lira ceza yazıldı.

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