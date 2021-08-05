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Keşan'da motosiklet sürücüleri kask konusunda bilgilendirildi - Son Dakika

Keşan'da motosiklet sürücüleri kask konusunda bilgilendirildi

05.08.2021 17:32
Keşan'da motosiklet sürücüleri kask konusunda bilgilendirildi, System.String[]

Keşan ilçesinde motosiklet sürücüleri kask konusunda bilgilendirildi.

Keşan ilçesinde motosiklet sürücüleri kask konusunda bilgilendirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri ile Yunus timi, Alparslan Türkeş Meydanı'nda motosiklet sürücülerine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmada, sürücülere kask takmanın hayat kurtardığı, kasksız yola çıkmanın hem kanunen cezai işlemi bulunduğu, hem de hayati risk taşıdığı konusunda bilgiler aktarıldı.

Kontrollerin ilçe merkezinde belirli aralıklarla sürdürüleceği belirtildi.

Keşan'da motosiklet sürücüleri kask konusunda bilgilendirildi

Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keşan'da motosiklet sürücüleri kask konusunda bilgilendirildi - Son Dakika


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