Keşan'da motosikletlere yönelik uygulama yapıldı - Son Dakika

Denetlemede, 7 sürücüye çeşitli maddelerden 3 bin 712 lira idari para cezası uygulandı. Uygulamada, aranması bulunan bir sürücü gözaltına alındı.

Cumhuriyet Meydanı 'nda, motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerinin karıştığı kazaları önlemek ve korunmalarını sağlamak amacıyla çıkarılan genelge kapsamında yapılan uygulamada, 25 motosiklet ve sürücüsü denetlendi.

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