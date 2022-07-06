Keşan'da muhtar, hırsızların kaçarken olay yerinde bıraktığı suç aletlerini sergiledi

Keşan ilçesinde bir muhtar, hırsızların muhtarlık binasının önündeki bankın demirlerini çaldıktan sonra olay yerinde bıraktığı suç aletlerini sergiledi.

Büyük Cami Mahallesi Muhtarı Nedret Özkan, muhtarlık binasının önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, mahallede özellikle son zamanlarda hırsızlık olaylarının arttığını söyledi.

En son muhtarlık binasının önündeki bankın demirlerinin çalındığını anlatan Özkan, şöyle konuştu:

"Bu konuda özellikle metruk evlerde emniyet ve belediye ile bazı önlemler aldık. Ancak tüm önlemlere rağmen hırsızlıklar yaşanmaya devam ediyor. En son muhtarlık binasının önünden çaldıkları bankın demirlerini alıp tahtaları kenara atmışlar. Artık nasıl başa çıkacağımızı biz de bilemiyoruz. Ben de hırsızların hırsızlık yaparken bırakıp kaçtıkları bu eşyaları sergiliyorum. Hangi aletler ile hangi yöntemler kullanılarak hırsızlık yapıldığını göstermek için böyle bir şey yaptım."