Keşan'da muhtar, hırsızların kaçarken olay yerinde bıraktığı suç aletlerini sergiledi - Son Dakika
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Keşan'da muhtar, hırsızların kaçarken olay yerinde bıraktığı suç aletlerini sergiledi

06.07.2022 09:33

Keşan ilçesinde bir muhtar, hırsızların muhtarlık binasının önündeki bankın demirlerini çaldıktan sonra olay yerinde bıraktığı suç aletlerini sergiledi.

Keşan ilçesinde bir muhtar, hırsızların muhtarlık binasının önündeki bankın demirlerini çaldıktan sonra olay yerinde bıraktığı suç aletlerini sergiledi.

Büyük Cami Mahallesi Muhtarı Nedret Özkan, muhtarlık binasının önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, mahallede özellikle son zamanlarda hırsızlık olaylarının arttığını söyledi.

En son muhtarlık binasının önündeki bankın demirlerinin çalındığını anlatan Özkan, şöyle konuştu:

"Bu konuda özellikle metruk evlerde emniyet ve belediye ile bazı önlemler aldık. Ancak tüm önlemlere rağmen hırsızlıklar yaşanmaya devam ediyor. En son muhtarlık binasının önünden çaldıkları bankın demirlerini alıp tahtaları kenara atmışlar. Artık nasıl başa çıkacağımızı biz de bilemiyoruz. Ben de hırsızların hırsızlık yaparken bırakıp kaçtıkları bu eşyaları sergiliyorum. Hangi aletler ile hangi yöntemler kullanılarak hırsızlık yapıldığını göstermek için böyle bir şey yaptım."

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keşan'da muhtar, hırsızların kaçarken olay yerinde bıraktığı suç aletlerini sergiledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Keşan'da muhtar, hırsızların kaçarken olay yerinde bıraktığı suç aletlerini sergiledi - Son Dakika
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