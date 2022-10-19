KEŞAN'DA MUHTARLAR GÜNÜ KUTLANDI - Son Dakika
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KEŞAN'DA MUHTARLAR GÜNÜ KUTLANDI

19.10.2022 12:24

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen programla kutlandı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen programla kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen programa, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Muhtarlar Derneği Başkanı Abdullah Kemik, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile muhtarlar katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programda, saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı söylendi.

Keşan Muhtarlar Derneği Başkanı Abdullah Kemik, muhtarlık müessesesinin daha etkin, daha hizmete odaklı bir konuma gelmesi için çalışma yapmaları gerektiğini belirterek, 'Bu yönüyle de bu günleri çok iyi değerlendirmemiz lazım. Muhtarlar halkla iletişim açısından en önemli unsurdur. Bizler direkt olarak halkla iç içeyiz. Bunu çok iyi değerlendirmek lazım. Muhtarlarımız köyünde, mahallesinde devletin temsilcisidir. Muhtar suçların önlenmesinde önemli odaklardan ve bu konuda rol alacak kurumlardan birisidir. Muhtar o yönüyle polisimize, jandarmamıza ve belediyelerimize de yardımcı olmaktadır. Muhtar mahallesinin, köyünün en onurlu, en şerefli kişisi olmak durumundadır. Onun için de mahallesinde, köyünde olan her şeyden öncelikle muhtarlarımız sorumludur. Muhtar, her şeyden önce sorunların çözümünde yüreğini ortaya koyar. Zamanından, sağlığından, ailesinden fedakarlık ederek tüm samimiyeti ve tarafsızlığı ile mahalle ve köy halkına hizmet eder. Devlet ile vatandaş arasında önemli bir köprü olan muhtarlarımız, demokratik katılımın en önemli basamaklarından birisidirö dedi.

Program, öğrencilerin 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle şiir okumaları ve toplu fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.(DHA)

Kaynak: DHA
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