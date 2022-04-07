Keşan'da muhtarlığın bahçesi iki köpek yavrusuna yuva oldu - Son Dakika
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Keşan'da muhtarlığın bahçesi iki köpek yavrusuna yuva oldu

07.04.2022 14:23
Keşan'da muhtarlığın bahçesi iki köpek yavrusuna yuva oldu

Keşan ilçesinde Yukarı Zaferiye Mahalle Muhtarı Nedim İşlek, sahiplendiği iki köpek yavrusuna muhtarlık binasının bahçesinde bakıyor.

Keşan ilçesinde Yukarı Zaferiye Mahalle Muhtarı Nedim İşlek, sahiplendiği iki köpek yavrusuna muhtarlık binasının bahçesinde bakıyor.

Yukarı Zaferiye Mahalle Muhtarlığı, Edirne Valiliği ve Keşan Belediyesi işbirliğinde yenilendi.

Muhtar İşlek sahiplendiği, "Mazlum" ve "Garip" adını verdiği köpek yavrularına muhtarlığın bahçesindeki kulübede bakıyor.

İşlek, yaptığı açıklamada, muhtarlığa gelenlerin köpeklere ilgi gösterdiğini belirterek, "Çocuklar da akşam köpekler ile oynamaya geliyorlar. Dolayısıyla çocuklar da hayvan sevgisi kazanıyor. Hayvanlara yuva sağlamak insanın görevi olmakla birlikte çok büyük mutluluk veriyor. Hayvan sevgisi olmayan bir kişide insan sevgisi olmaz, insanı sevmeyen kişi de hayvan sevemez. İkisi birbirine bağlıdır." dedi.

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Edirne Valiliği, Muhtarlık, Keşan, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keşan'da muhtarlığın bahçesi iki köpek yavrusuna yuva oldu - Son Dakika


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