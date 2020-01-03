Keşan'da öğrenciler harçlıklarıyla sokak hayvanlarına mama aldı - Son Dakika
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Keşan'da öğrenciler harçlıklarıyla sokak hayvanlarına mama aldı

6 saat önce

Keşan ilçesinde öğrenciler harçlıklarıyla sokak hayvanlarına mama aldı.

Keşan'da öğrenciler harçlıklarıyla sokak hayvanlarına mama aldı, System.String[]

Keşan ilçesinde öğrenciler harçlıklarıyla sokak hayvanlarına mama aldı.

Ahmet Yenice Ortaokulu öğrencileri kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak havyanları için okulda kampanya başlattı.

Öğrenciler harçlıklarından biriktirdikleriyle sokak hayvanlarına mama aldı.

Öğrenciler ve öğretmenleri mamaları Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun desteğiyle Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneğine (KE-HAYKO) teslim etti.

Helvacıoğlu, yaptığı açıklamada, minik gönüllerin büyük bir hareket yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Duyarlı öğrencilerimizi gönülden alkışlıyoruz. Hayvan sevgisi ile dolu öğrenciler, harçlıklarından biriktirdikleri paralar ile en sadık dostlarımız olan sokak hayvanlarına verilmek üzere mama aldılar. Alınan mamaları öğrencilerimizle birlikte sokak hayvanlarına verilmek üzere KEHAYKO'ya teslim ettik. Sokak hayvanları konusunda duyarlılık gösteren öğrencilerimize çok teşekkür ediyor ve gönülden alkışlıyoruz. Keşan Belediyesi olarak sokak hayvanlarına sahip çıkarak korumaya, onları candan sevmeye ve ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz."

Mustafa Helvacıoğlu, Yenice, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:08 Kaynak: AA
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