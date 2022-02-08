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Keşan'da okul çevreleri ve servisler denetlendi - Son Dakika

Keşan'da okul çevreleri ve servisler denetlendi

08.02.2022 09:39
Keşan'da okul çevreleri ve servisler denetlendi

Keşan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, huzur ve güven uygulaması kapsamında okul çevreleri ve öğrenci servisleri denetlendi.

Keşan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, huzur ve güven uygulaması kapsamında okul çevreleri ve öğrenci servisleri denetlendi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, çocuk ve gençlerin korunması kapsamında 124 personelin katılımıyla okul çevreleri ve öğrenci servislerinde denetimler gerçekleştirildi.

717 kişinin GBT sorgulamasının yapıldığı denetimde, çeşitli suçlardan aranan B.S. ve G.K. gözaltına alındı.

O.B'nin üst aramasında 3 fişek halinde 1.11 gram eroin ele geçirildi. Denetimlerde bir kıraathane, 7 kafe, 7 büfe, 5 park, 19 okulun çevresi kontrol edilerek 93 aracın sorgulaması yapıldı. Bir motosiklet trafikten men edildi, bir aracın sürücüsüne de 4 bin 427 lira ceza uygulandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keşan'da okul çevreleri ve servisler denetlendi - Son Dakika


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