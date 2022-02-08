Keşan'da okul çevreleri ve servisler denetlendi - Son Dakika

Keşan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, huzur ve güven uygulaması kapsamında okul çevreleri ve öğrenci servisleri denetlendi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, çocuk ve gençlerin korunması kapsamında 124 personelin katılımıyla okul çevreleri ve öğrenci servislerinde denetimler gerçekleştirildi.

717 kişinin GBT sorgulamasının yapıldığı denetimde, çeşitli suçlardan aranan B.S. ve G.K. gözaltına alındı.

O.B'nin üst aramasında 3 fişek halinde 1.11 gram eroin ele geçirildi. Denetimlerde bir kıraathane, 7 kafe, 7 büfe, 5 park, 19 okulun çevresi kontrol edilerek 93 aracın sorgulaması yapıldı. Bir motosiklet trafikten men edildi, bir aracın sürücüsüne de 4 bin 427 lira ceza uygulandı.