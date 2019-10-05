Son Dakika Haberleri: Keşan'da okul servisi şoförlerine eğitim
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Keşan'da okul servisi şoförlerine eğitim

1 saat önce

Keşan ilçesinde taşımalı eğitim sistemi kapsamında okullara öğrenci taşıyan servislerin sürücülerine eğitim verildi.

Keşan'da okul servisi şoförlerine eğitim, System.String[]

Keşan ilçesinde taşımalı eğitim sistemi kapsamında okullara öğrenci taşıyan servislerin sürücülerine eğitim verildi.

Keşan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Derviş Günday Eğitim Salonu'nda verilen eğitimde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği'nde görevli polis memuru İbrahim Gökdeniz, İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi'nde görevli Kıdemli Başçavuş Ramazan Boyraz ile Kıdemli Başçavuş İsmail Kurt, Keşan Belediyesinden Raif Uysal, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Parlak, Keşan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mahmut Demirkan tarafından bilgi verildi.

Eğitimde, mevzuat, güvenli sürüş ve trafik kuralları, araç içi davranışlar, stres yönetimi gibi konularda sunum yapıldı.

Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:42 Kaynak: AA
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