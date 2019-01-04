Son Dakika Haberleri: Keşan'da Okullar Tatil Edildi

Keşan'da Okullar Tatil Edildi

21 dakika önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde etkisini göstermeye devam eden kar yağışı dolayısıyla okullar bir gün tatil edildi.

Keşan'da Okullar Tatil Edildi, System.String[]
Edirne'nin Keşan ilçesinde etkisini göstermeye devam eden kar yağışı dolayısıyla okullar bir gün tatil edildi.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu ilçede Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Keşan İlçemizde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı artarak devam etmekte olup, yer yer tipi görülmektedir. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İlçe genelinde 04/01/2019 Cuma günü 1 (bir) gün süreyle Eğitim öğretime ara verilmiştir." denildi - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:12 Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Edirne, Keşan, Güncel
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