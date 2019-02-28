Keşan'da Okulun Kapıları Çalındı

Edirne'nin Keşan ilçesindeki Şehit Er Akın Buluş İlkokulu'nun 8 alüminyum kapısı çalındı.

Edirne'nin Keşan ilçesindeki Şehit Er Akın Buluş İlkokulu'nun 8 alüminyum kapısı çalındı.



Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki okula sabah gelen okul müdürü, 10 bin lira değerindeki 8 adet alüminyum kapının yerinde olmadığını fark etti.



Okul müdürünün haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler okulda inceleme yaptı.



Daha önce de hırsızlık olaylarının yaşandığı okulda, çalınan kapılar ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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