Son Dakika Haberleri: Keşan'da Okulun Kapıları Çalındı

Keşan'da Okulun Kapıları Çalındı

54 dakika önce

Edirne'nin Keşan ilçesindeki Şehit Er Akın Buluş İlkokulu'nun 8 alüminyum kapısı çalındı.

Keşan'da Okulun Kapıları Çalındı, System.String[]
Edirne'nin Keşan ilçesindeki Şehit Er Akın Buluş İlkokulu'nun 8 alüminyum kapısı çalındı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki okula sabah gelen okul müdürü, 10 bin lira değerindeki 8 adet alüminyum kapının yerinde olmadığını fark etti.

Okul müdürünün haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler okulda inceleme yaptı.

Daha önce de hırsızlık olaylarının yaşandığı okulda, çalınan kapılar ile ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:49 Kaynak: AA

Edirne, Keşan, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Halı Saha Maçına Erken Gelen Savcı, 14 Öğretmeni Sahadan Çıkaramayınca Gözaltına Aldırdı Kuru Soğanda Sıfır Gümrük Vergisinin Süresi Uzatıldı

Yabancı Uyruklu Şahıslarla Askeri Bölgeye Giriş Yapan PKK'lı Terörist, Yakayı Ele Verdi BM, Suriye Raporunu Yayınladı: YPG/PKK Binlerce Sivili Alıkoyuyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 19:43:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Keşan'da Okulun Kapıları Çalındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]