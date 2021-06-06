Keşan'da oluşturulan geri dönüşüm parkına isim aranıyor - Son Dakika

Keşan Belediyesi'nce oluşturulan geri dönüşüm parkına isim aranıyor.

Keşan Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, geri dönüşüm parkının imini çocukların belirleyeceği belirtildi.

Parkın daha ilk günden ilgi odağı haline geldiği aktarılan açıklamada, "Tamamıyla geri dönüşümden elde ettiğimiz obje ve oyuncaklarıyla vatandaşlarımızın hizmetine sunacağımız geri dönüşüm parkımızın açılışına gün sayarken isim konusunda siz değerli vatandaşlarımızın önereceği isimlerden en güzelini seçip sürpriz hediye ile ödüllendireceğiz." ifadeleri kullanıldı.