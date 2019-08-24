Son Dakika Haberleri: Keşan'da orman yangını
Son Dakika Güncel Haber

Keşan'da orman yangını

1 saat önce

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı.

Keşan'da orman yangını, System.String[]

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını söndürmek için itfaiye ekiplerince havadan ve karadan çalışma başlatıldı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Keşan'a bağlı Yeşilköy'deki ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenmeyen nedenle çıkan yangında, bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Çanakkale'den yangın söndürme helikopteri, Keşan ve Tekirdağ'dan da  itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangını söndürmek için karadan ve havadan müdahale başlatıldı.

Yeşilköy, İtfaiye, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 03:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



THK, kullanılmayan uçakları hangara kaçırırken kameraya yakalandı
Gaziemir'de orman yangını Son Dakika! MEB'den Emine Bulut'un kızına destek açıklaması Emine Bulut'un bıçaklandıktan sonraki görüntülerini çeken genç serbest bırakıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 17:01:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Keşan'da orman yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]