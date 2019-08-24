Keşan'da orman yangını (2)

KISMEN KONTROL ALTINDA

Edirne'nin Keşan ilçesi Yeşilköy'de çıkan orman yangınına havadan helikopter, karadan da Tarım ve Orman Bakanlığı ile Keşan Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleriyle müdahale sürüyor. Kuvvetli rüzgarın hakim olduğu bölgedeki yangın, ekiplerin çalışmasıyla kısmen kontrol altına alındı.

Bölgedeki çalışmalar devam ediyor.

