Keşan'da orman yangını (2)
1 saat önce
KISMEN KONTROL ALTINDAEdirne'nin Keşan ilçesi Yeşilköy'de çıkan orman yangınına havadan helikopter, karadan da Tarım ve Orman Bakanlığı ile Keşan Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleriyle müdahale sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 05:25 Kaynak: DHA
KISMEN KONTROL ALTINDA
Edirne'nin Keşan ilçesi Yeşilköy'de çıkan orman yangınına havadan helikopter, karadan da Tarım ve Orman Bakanlığı ile Keşan Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleriyle müdahale sürüyor. Kuvvetli rüzgarın hakim olduğu bölgedeki yangın, ekiplerin çalışmasıyla kısmen kontrol altına alındı.
Bölgedeki çalışmalar devam ediyor.
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