Keşan'da ormanlık alanda doğa temizliği yapıldı - Son Dakika

Keşan ilçesinde olası orman yangınlarını önlemek amacıyla doğa temizliği yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Kaymakamlığı ve Keşen Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte Gökçetepe ve Mecidiye bölgelerinde doğaya atılan çöpler temizlendi.

Yangınların önlenmesi ve ormanlık alanların korunması gerektiği aktarılan açıklamada, "Yangınları önleyebilir, ağaçları ve ormanlarımızı koruyabiliriz. Tüm kamu kurumlarının müdür ve personelleri ile gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizde doğaya gelişigüzel atılan çöpler toplandı. Yangınlara önceden tedbir almak, söndürmek kadar büyük önem taşıyor. Sigara izmaritlerinizi, cam şişelerinizi ve çöplerinizi ormanlık alanlara atmayın." ifadelerine yer verildi.